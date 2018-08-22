Названа вражаюча зарплата Реброва в новому клубі

Знаменитий український тренер Сергій Ребров, який напередодні підписав контракт із "Ференцварошем", буде отримувати більше 1,5 євро на рік. За мірками угорського чемпіонату це дуже значна сума.

Як повідомляє sport.ua, у своєму колишньому клубі, арабському "Аль-Ахлі", який фахівець залишив у квітні нинішнього року, Ребров заробляв 2,4 млн євро в рік.

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що послугами Реброва зацікавилась варшавська "Легія", але з польським клубом Сергій Станіславович не досяг домовленості у фінансових моментах. Тому "Легія" зупинила свій вибір на португальці Рікарду Са Пінту.