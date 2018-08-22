МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Названа вражаюча зарплата Реброва в новому клубі

3.5тЧитати новину російською

Знаменитий український тренер Сергій Ребров, який напередодні підписав контракт із "Ференцварошем", буде отримувати більше 1,5 євро на рік. За мірками угорського чемпіонату це дуже значна сума.

Як повідомляє sport.ua, у своєму колишньому клубі, арабському "Аль-Ахлі", який фахівець залишив у квітні нинішнього року, Ребров заробляв 2,4 млн євро в рік.

Новини
"Кидають спеціально": Ребров відхрестився від роботи в збірній України

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що послугами Реброва зацікавилась варшавська "Легія", але з польським клубом Сергій Станіславович не досяг домовленості у фінансових моментах. Тому "Легія" зупинила свій вибір на португальці Рікарду Са Пінту.

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Угорщини" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Угорщини
Особа
Сергій Ребров
Місце
Угорщина
Об'єкт
ФК Ференцварош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги