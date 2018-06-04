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Названа причина ганебної гри Каріуса в фіналі Ліги чемпіонів

4.7тЧитати новину російською

У воротаря англійського "Ліверпуля" Лориса Каріуса в фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала" сталося струс мозку.

Як стверджує Sport Bild, 24-річний німецький голкіпер на початку другого тайму отримав удар ліктем в голову від капітана мадридців Серхіо Рамоса.

Через кілька хвилин Каріус допустив ганебну помилку, яка дозволила Бензема відкрити рахунок, а за 7 хвилин до фінального свистка не впорався з дальнім ударом Бейла.

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31 травня лікарі "Ліверпуля", стурбовані станом Каріуса, направили футболіста до Россу Зафонте - Бостонському фахівця з травм голови. Лоріс зробив зробив знімки в Массачусетської лікарні загального профілю. Про результати обстеження не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Каріус кинула подруга-модель, після провалу в фіналі ЛЧ.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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