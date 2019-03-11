Названа перша мета Зідана в "Реалі" і зарплата француза

Новий тренер "Реала" Зінедін Зідан хоче, щоб першим придбанням мадридців після його повернення став півзахисник "Челсі" Н'Голо Канті.

Журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шири розкрив деталі угоди між "Реалом" і новим головним тренером "галактікос". Крім першочергової трансферної мети, озвучена і зарплата Зізу в Іспанії - 16 мільйонів євро за сезон.

Зінедін Зідан Goal

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 46-річний Зідан 11 березня офіційно очолив мадридський "Реал".

Зінедін очолював мадридський "Реал" з 2016 по 2018 роки. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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