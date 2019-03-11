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Названа перша мета Зідана в "Реалі" і зарплата француза

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Новий тренер "Реала" Зінедін Зідан хоче, щоб першим придбанням мадридців після його повернення став півзахисник "Челсі" Н'Голо Канті.

Журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шири розкрив деталі угоди між "Реалом" і новим головним тренером "галактікос". Крім першочергової трансферної мети, озвучена і зарплата Зізу в Іспанії - 16 мільйонів євро за сезон.

Зінедін Зідан

Зінедін Зідан

Goal

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 46-річний Зідан 11 березня офіційно очолив мадридський "Реал".

Зінедін очолював мадридський "Реал" з 2016 по 2018 роки. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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Особа
Зінедін Зідан
Тег
Реал Мадрид
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