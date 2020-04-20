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20 квітня • оновлено в 12:07
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Названа дата матчу "Шахтар" - "Вольфсбург" у Лізі Європи

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Матч- відповідь "Шахтаря" і "Вольфбурга" в 1/8 фіналу Ліги Європи попередньо запланований на 6 серпня.

Як повідомляє видання Football Italia, в парах "Інтера" проти "Хетафе" і "Роми" проти "Севільї" ще не були зіграні перші поєдинки. Вони мають пройти 2-3 серпня. Чвертьфінали турніру планують провести 10 і 13 серпня, півфінали – 17 і 20 серпня. Фінал Ліги Європи, нагадаємо, попередньо призначений на 27 серпня і має відбутися в Гданську.

"Шахтар" святкує гол у ворота "Вольфсбурга"

"Шахтар" святкує гол у ворота "Вольфсбурга"

Uefa.com

Що стосується Ліги чемпіонів, то вона має бути дограна в такому ж форматі, починаючи з 7 серпня і закінчуючи вирішальним матчем 29 серпня в Стамбулі.

Нагадаємо, що перший поєдинок між "Шахтарем" і "Вольфсбургом" відбувся 12 березня в Німеччині і закінчився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стала відома дата початку єврокубків сезону 2020/21.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга Європи
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтар
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