Наздоганяли всією юрбою: у Сербії футболіст відзначився диким хамством

У Сербії відбулася грандіозна бійка між футболістами команд "Металац" і "Бачка" під час матчу першої ліги чемпіонату країни.
"Металац" — "Бачка"
ФК "Металац"
В одному з епізодів гравець "Бачки" отримав травму, залишившись лежати на газоні. Його партнери з команди зупинилися, очікуючи, коли суперник за правилам фейр-плей виб'є м'яч за межі поля.
Однак цього не сталося. Крім того, форвард "Металаца" Нікола Грбовіч, отримавши м'яч, вийшов на ворота "Бачки" і реалізував вихід віч-на-віч. Цікаво, що, як повідомляє Sportarena, арбітр гол зарахував.
En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI- Lazar van Parijs (@LazarVP) 26. august 2019
Гравці "Бачки" ледь не влаштували самосуд Грбовічу просто на футбольному полі, і той змушений був рятуватися втечею. В результаті почалася бійка, яка завершилася одним вилученням у "Металаца" і двома червоними картками для гравців "Бачки".
Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою "Металаца" з рахунком 2:0.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгравець "Шахтаря" Ярослав Ракицький спровокував масову бійку із чеченцями в чемпіонаті України.
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