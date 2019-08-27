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Наздоганяли всією юрбою: у Сербії футболіст відзначився диким хамством

2.7т Читати матеріал російською

У Сербії відбулася грандіозна бійка між футболістами команд "Металац" і "Бачка" під час матчу першої ліги чемпіонату країни.

"Металац" — "Бачка"

"Металац" — "Бачка"

ФК "Металац"

В одному з епізодів гравець "Бачки" отримав травму, залишившись лежати на газоні. Його партнери з команди зупинилися, очікуючи, коли суперник за правилам фейр-плей виб'є м'яч за межі поля.

Однак цього не сталося. Крім того, форвард "Металаца" Нікола Грбовіч, отримавши м'яч, вийшов на ворота "Бачки" і реалізував вихід віч-на-віч. Цікаво, що, як повідомляє Sportarena, арбітр гол зарахував.

Гравці "Бачки" ледь не влаштували самосуд Грбовічу просто на футбольному полі, і той змушений був рятуватися втечею. В результаті почалася бійка, яка завершилася одним вилученням у "Металаца" і двома червоними картками для гравців "Бачки".

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою "Металаца" з рахунком 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгравець "Шахтаря" Ярослав Ракицький спровокував масову бійку із чеченцями в чемпіонаті України.

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Сербія
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