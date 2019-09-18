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18 вересня • оновлено в 12:24
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"Навряд чи візьмемо": зірка "Шахтаря" з сарказмом відповів на питання про "Динамо"

1.1т Читати матеріал російською

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко дав інтерв'ю, в якому його попросили назвати найкращих, на його погляд, гравців київського "Динамо".

"Складне питання. Якщо брати з професійної точки зору, то я виділив би Циганкова і Миколенка. Вітя - атакувальний футболіст, дуже креативний, швидкий, з хорошим ударом. Все, що потрібно для гравця лінії атаки. Віталік - теж швидкісний футболіст, і добре підготовлений фізично. Добре грає в обороні, чіпкий", - прокоментував Степаненко в ефірі програми "Від душі в душу".

На думку Тараса, якщо Циганков і Миколенко будуть "працювати над собою", на них чекає велике майбутнє.

"У "Шахтар" навряд чи візьмемо, але, може, кудись в Європу вони перейдуть", - додав Степаненко.

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Особи
Тарас Степаненко Віктор Циганков Віталій Миколенко
Місце
Україна
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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