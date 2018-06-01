Навіть не помиї: в Британії загнобити збірну України

Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року між збірними України і Швейцарії, за підсумками якого наша команда добилася історичного досягнення, потрапивши до вісімки найсильніших у світі, названий найнуднішим в історії першостей планети з футболу.

Такого висновку дійшли журналісти авторитетного британського видання The Guardian. На їхню думку, обидві команди варто негайно виключити з турніру в разі будь-якого результату.

"Гра була настільки нудно, що слово "помиї" має образитися у разі згадки в одному реченні з цим жахом. Зрештою, Україна перемогла після 120 болісних хвилин. Це було справжнім досягненням для України, але є думка, що обидві команди мали бути негайно виключені з турніру. Давайте будемо сподіватися, що цього літа в Росії подібне не повториться. Одного разу в житті цього достатньо ", - йдеться в статті видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ показали, чого вчать волонтерів чемпіонату світу 2018 року в Росії.