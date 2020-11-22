Нас роздягли і зробили як дівчаток, – депутат Держдуми про поразку Росії в Лізі націй

Депутат Держдуми Віталій Мілонов розкритикував збірну Росії за розгромну поразку в матчі з Сербією.

Скандальний російський політик порівняв гру команди з самозадоволенням її капітана, відео з яким потрапило в мережу.

"Це продовження історії з Дзюбою. Ми так багато говорили стосовно збірної про його відеоонанізм, що забули, що збірна – це ще і футбол. Те, що було в Белграді, – це гірше, ніж онанізм. Нас роздягли і просто зробили як дівчаток, як дітей, порвали як тузик грілку", – цитує Милонова Sport24.

Мілонов впевнений, що після таких поразок потрібно викликати нашого головного тренера і команду на килим до міністра спорту, щоб вони відповіли.

"А то у нас виходить, що погано зіграли, вибачте, радійте тому, що є. Це все-таки не клубні змагання були, а матч нашої національної збірної. Ми не можемо дати нашим суперникам відчуття, що у нас немає футболу. Наші хлопці над нами посміялися, це був груповий онанізм в сторону своїх уболівальників. Наша збірна просто жахливо зганьбила нас. Вже краще Дзюба зі своїм онанізмом, ніж вся збірна з таким онанізмом", – заявив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.

Пізніше вболівальники в мережі висміяли такий результат команди, а коментатор Дмитро Губернієв назвав виступ російської команди в Белграді ганьбою.