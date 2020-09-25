Народжений в Україні футболіст забив гол і допоміг вибити російський клуб з ЛЄ

Австралієць українського походження Микита Рукавиця забив один з голів "Маккабі Хайфи" у ворота "Ростова" і допоміг команді вийти в плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Російський клуб відкрив рахунок в матчі вже на 9-й хвилині, але ізраїльській команді вдалося відігратися вже на 20-й. Народжений в Україні футболіст відгукнувся на подачу з флангу й увігнав м'яч під поперечину ударом головою. У другому таймі "Маккабі" вийшов вперед, а потім гравець "Ростова" був вилучений з поля, що ще більше полегшило завдання клубу з Хайфи, який переміг 2:1 і вийшов у наступний раунд, де буде протистояти англійському "Тоттенхему".

Відзначимо, що Рукавиця народився в Миколаєві та до 14 років займався в місцевій ДЮСШ "Торпедо". У 2001 році він разом з сім'єю переїхав до Австралії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експрезидент московського "Локомотива" Ілля Геркус жорстко розкритикував російське "Динамо" після сенсаційного вильоту з Ліги Європи від грузинської команди.