"Нарікати нема на що": Міахйліченко показав ставлення до вболівальників "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко спокійно сприйняв низький інтерес уболівальників до гри його команди з "Мальме" в Лізі Європи.

На думку наставника "біло-синіх", в тому, що на матч на сьогодні продано лише 10 тисяч квитків, винна сама команда.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо" Київ

"Напевно, ми самі заслужили таке ставлення. Нам нарікати нема на що, ми розуміємо, що тільки своєю грою і результатом можемо повернути вболівальників на стадіон. Прийде на стадіон одна людина – заради неї і будемо грати. 12-й гравець – це ті, хто готовий підставити плече в складній ситуації, як зараз, а не тільки радіти перемогам. Це важка ноша, яка випала гравцям. Найближчим часом ми хочемо порадувати нашого 12-го гравця результатом і довести, в першу чергу, собі, а потім й всім іншим, що ми та команда, яка повинна і буде перемагати", – цитує Михайличенка клубна прес-служба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс висунув жорсткі умови своїм футболістам перед матчем з "Мальме", пригрозивши їм фінансовими санкціями.

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