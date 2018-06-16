"Напріглашалі бомжів": в Росії ополчилися на ЧС-2018

Одіозний російський письменник і політик Едуард Лімонов назвав гостей чемпіонату світу з футболу в Росії бомжами.

"Продовжую свою антімундіалевскую пропаганду. Ось навіщо осиковий кілок нам здалися всі ці поддатость, кострубаті іноземці на наших вулицях? У нас у самих таких хоч греблю гати. Краще б сотню умільців на проживання запросили, як Петро Перший, а то бомжів напріглашалі, волають, як різані", - написав Лимонов в Twitter.

Продовжую свою антімундіалевскую пропаганду. Ось навіщо осиковий кілок нам здалися всі ці поддатость, кострубаті іноземці на наших вулицях? У нас у самих таких, хоч відбавляй .. Краще б сотню умільців на проживання запросили, як Петро Перший, а то бомжів напріглашалі, волають як різані - Едуард Лимонов (@edvlimonov) 15 червня 2018 р

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