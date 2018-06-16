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Чемпіонат світу 2018
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"Напріглашалі бомжів": в Росії ополчилися на ЧС-2018

2.2тЧитати новину російською

Одіозний російський письменник і політик Едуард Лімонов назвав гостей чемпіонату світу з футболу в Росії бомжами.

"Продовжую свою антімундіалевскую пропаганду. Ось навіщо осиковий кілок нам здалися всі ці поддатость, кострубаті іноземці на наших вулицях? У нас у самих таких хоч греблю гати. Краще б сотню умільців на проживання запросили, як Петро Перший, а то бомжів напріглашалі, волають, як різані", - написав Лимонов в Twitter.

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Раніше повідомлялося, Що влади російського Ростова-на-Дону в рамках підготовки до ЧС-2018 завісили старі нереставровані будівлі банерами і сітками

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Едуард Лимонов
Місце
Росія
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