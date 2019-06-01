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"Наполовину п'яний": тренер "Ліверпуля" розповів про перемогу в Лізі чемпіонів

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"Ліверпуль" обіграв "Тоттенхем" у фіналі Ліги чемпіонів (2:0), вигравши перший трофей за час керівництва Юргена Клоппа.

Сам же Клопп після матчу в першу чергу подякував усім гравцям, а також зазначив, що ще не бачив такої команди як нинішній "Ліверпуль".

Юрген Клопп

Юрген Клопп

"Я такий щасливий за цих хлопців, за всіх наших людей, за свою сім'ю - вони багатьом жертвували заради мене і заслужили це більше, ніж будь-хто інший. Ви коли-небудь взагалі бачили таку команду, як ця? Билися без палива в танку. І у нас є воротар, який вміє зробити так, що важкі речі будуть виглядати дрібницями", - сказав Клопп.

"Це найкращий вечір у нашій професійній кар'єрі. Це зайняло якийсь час, і дане звершення має дуже важливе значення для нашого подальшого розвитку. Тепер ми можемо рухатися далі. Власники клубу ніколи не тиснуть на нас. Зазвичай через 20 хвилин після гри я вже наполовину п'яний , але зараз я п'ю тільки воду ", - поділився Клопп емоціями в інтерв'ю ВТ Sport.

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В руках Клоппа: топ-5 змін "Ліверпуля" після фіналу Ліги чемпіонів в Києві

Юрген Клопп став четвертим тренером в складі "Ліверпуля", який вигравав Лігу чемпіонів (Кубок Європейських чемпіонів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час фіналу на пле стався невеликий казус.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Мохаммед Салах
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
ФК Ліверпуль
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