Напад на Ракицького: "Шахтар" зробив заяву

"Шахтар" має намір домогтися покарання для вболівальника "Динамо", який вибіг на поле і напав на утболіста донеччан Ярослава Ракицького після матчу. Фанат вдарив гравця ззаду , а потім спробував сховатися в натовпі, але відеокамери зафіксували його обличчя.

"Ми очікуємо, що КДК відкриє справу і розгляне це епізод. Коли у нас запросять пояснення, ми звернемо увагу на епізод з Ракицьким. Вболівальник вдарив футболіста. Сподіваюся, КДК винесе справедливе рішення, і все не обмежиться в цей раз банальним штрафом" - сказав "Футбол NEWS" начальник юрслужби "Шахтаря" Андрій Харитончук.

"Гірники" звернулися до Прем'єр-ліги з пропозицією створити робочу групу з вивчення міжнародного досвіду з такими явищами.

"На наше переконання, це можна перемогти тільки персональною відповідальністю. Такий відповідальністю поряд зі штрафами може стати заборона на відвідування стадіону", - підсумував юрист.

Відзначимо, що недавно Ракицький в несподіваному образі знявся в кліпі дружини.