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18 квітня • оновлено в 11:08
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Найкурйознiший гол в історії футболу: в мережі згадали матч "Шальке" - "Байєр"

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18 квітня виповнилося 16 років найкурйознiшому голу в чемпіонаті Німеччини з футболу в Бундеслізі.

Воротар "Байєра" Ханс-Йорг Бутт, який був штатним пенальтистом в команді, забив гол, але святкував занадто довго. Футболіст "Шальке" Майк Ханке встиг розіграти м'яч з центра поля і другим ударом відправити шкіряну сферу чітко в порожні ворота, шокувавши голкіпера.

Незважаючи на такий привіз від воротаря, "Байєр" переміг з рахунком 3:2.

Відзначимо, що за кар'єру з пенальті Бутт забив 26 м'ячів в Бундеслізі, а також три м'ячі в Лізі чемпіонів, причому всі три - "Ювентусу", виступаючи при цьому за різні клуби - "Гамбург", "Байєр" і "Баварію". Двічі в формі "Старої синьйори" від Бутта "постраждав" Джанлуїджі Буффон і одного разу - Едвін ван дер Сар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався в матчі другої за силою лізі Німеччини між командами "Уніон Берлін" і "Гройтер Фюрт". В одному з моментів арбітр Бібіана Штайнхаус випадково стала асистентом в гольовiй атаці

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
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