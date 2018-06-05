Найгірші у світі: збірна Росії встановила антирекорд перед ЧМ-2018

Збірна Росії з футболу не зуміла обіграти команду Туреччини в останньому товариському матчі напередодні чемпіонату світу 2018 року. Підопічні Станіслава Черчесова в сьомий раз поспіль пішла з поля без перемоги, що стало антирекордом для всіх 13 тренерів в історії національної команди.

Раніше головними тренерами-невдахами російської збірної були Анатолій Бишовець і Леонід Слуцький, на рахунку яких було по шість поспіль невдалих поєдинків. Антирекорд збірної Росії взагалі - 8 матчів без перемог поспіль, який розділили Бишовець і Борис Ігнатьєв.

Цікаво, у господарів майбутнього мундіалю найдовша безвиграшна серія серед усіх учасників турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі коментатори українських телентрансляторов чемпіонату світу з футболу.