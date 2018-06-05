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Найгірші у світі: збірна Росії встановила антирекорд перед ЧМ-2018

1.8тЧитати новину російською

Збірна Росії з футболу не зуміла обіграти команду Туреччини в останньому товариському матчі напередодні чемпіонату світу 2018 року. Підопічні Станіслава Черчесова в сьомий раз поспіль пішла з поля без перемоги, що стало антирекордом для всіх 13 тренерів в історії національної команди.

Раніше головними тренерами-невдахами російської збірної були Анатолій Бишовець і Леонід Слуцький, на рахунку яких було по шість поспіль невдалих поєдинків. Антирекорд збірної Росії взагалі - 8 матчів без перемог поспіль, який розділили Бишовець і Борис Ігнатьєв.

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Цікаво, у господарів майбутнього мундіалю найдовша безвиграшна серія серед усіх учасників турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі коментатори українських телентрансляторов чемпіонату світу з футболу.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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Ну а хуль. Знают, что всё равно заплатят...
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