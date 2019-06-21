ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Найбільш противні": герой ЧС U-20 розповів про провокації італійців

823Читати матеріал російською

Захисник молодіжної збірної України з футболу Юхим Конопля назвав італійських суперників по півфіналу чемпіонату світу найбільш каверзними на турнірі.

За словами переможця мундіалю-2019, він і його партнери були готові до такого. Крім того, Юхим розповів, що після поразки від українців "адзурріні" порушили режим.

Новини
"Сказали, що "Динамо" ми не підходимо": чемпіон світу U-20 розповів про кар'єру

Юхим Конопля (№17)

Юхим Конопля (№17)

"Італійці майже всією командою стоять біля свого автобуса і палять: хто звичайні сигарети, хто електронні. Повз проходять їхні тренери, доктора – нуль реакції. Хоча це для них звична справа. Пам'ятаю, ще в минулому році на Євро їх штрафували в готелі за те, що вони палили в номерах. І взагалі італійці – найбільш противні: великих симулянтів і провокаторів важко знайти. А їхні тренери з суддями поводяться так, як ніби ті якісь школярі", – цитує Коноплю "Сегодня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер національної збірної Росії Станіслав Черчесов оцінив перемогу України на чемпіонаті світу з футболу U-20.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Тег
Молодіжна збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванова Алена
Иванова Алена
Огрoмнoе спacи6о вcем тем, кто пoказал мне пpекpacный сайт MEMEVICIO.COM/74wy2xb Прocтo прoйдя опрoc получила почти полугoдoвyю зapплaтy)) Пользyйтеcь, пoкa еcть возможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel