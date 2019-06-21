"Найбільш противні": герой ЧС U-20 розповів про провокації італійців

Захисник молодіжної збірної України з футболу Юхим Конопля назвав італійських суперників по півфіналу чемпіонату світу найбільш каверзними на турнірі.

За словами переможця мундіалю-2019, він і його партнери були готові до такого. Крім того, Юхим розповів, що після поразки від українців "адзурріні" порушили режим.

Юхим Конопля (№17)

"Італійці майже всією командою стоять біля свого автобуса і палять: хто звичайні сигарети, хто електронні. Повз проходять їхні тренери, доктора – нуль реакції. Хоча це для них звична справа. Пам'ятаю, ще в минулому році на Євро їх штрафували в готелі за те, що вони палили в номерах. І взагалі італійці – найбільш противні: великих симулянтів і провокаторів важко знайти. А їхні тренери з суддями поводяться так, як ніби ті якісь школярі", – цитує Коноплю "Сегодня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер національної збірної Росії Станіслав Черчесов оцінив перемогу України на чемпіонаті світу з футболу U-20.

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