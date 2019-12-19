Головна Новини
19 грудня • оновлено в 14:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Найбільш грубий підкат року: аргентинець спровокував масовий мордобій

1.8т
Читати матеріал російською

Аргентинський гравець Лукас Торрес, який представляє команду з нижчого дивізіону, пішов у жахливий підкат проти футболіста суперників, що призвело до справжнього побоїща на полі.

Як повідомляє news.com.au, тривали останні секунди поєдинку, коли Торрес в польоті врізався двома ногами в коліно своєму візаві. На той час його команда поступалася з рахунком 1:4. Як щойно він звівся на ноги, почався справжній мордобій, у якому взяли участь і основні, і запасні футболісти з обох сторін.

Жахливий підкат Лукаса Торреса

Жахливий підкат Лукаса Торреса

Варто зазначити, що Торрес не вперше відкрито виявляє свою агресію: у 2016 році він отримав дискваліфікацію на 24 дні за удар арбітра по обличчю після отримання червоної картки. На допомогу судді тоді прийшли чотири футболісти, які насилу зуміли відтягнути гравця убік.

Новини
Матч шкільних команд в США закінчився грандіозним побоїщем: опубліковане відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинець виграв бій MMA за 9 секунд, не завдавши супернику жодного удару.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Аргентини" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Аргентини
Місце
Аргентина
Тег
бійка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги