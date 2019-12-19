Найбільш грубий підкат року: аргентинець спровокував масовий мордобій

Аргентинський гравець Лукас Торрес, який представляє команду з нижчого дивізіону, пішов у жахливий підкат проти футболіста суперників, що призвело до справжнього побоїща на полі.

Як повідомляє news.com.au, тривали останні секунди поєдинку, коли Торрес в польоті врізався двома ногами в коліно своєму візаві. На той час його команда поступалася з рахунком 1:4. Як щойно він звівся на ноги, почався справжній мордобій, у якому взяли участь і основні, і запасні футболісти з обох сторін.

Жахливий підкат Лукаса Торреса

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP – Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) December 18, 2019

Варто зазначити, що Торрес не вперше відкрито виявляє свою агресію: у 2016 році він отримав дискваліфікацію на 24 дні за удар арбітра по обличчю після отримання червоної картки. На допомогу судді тоді прийшли чотири футболісти, які насилу зуміли відтягнути гравця убік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинець виграв бій MMA за 9 секунд, не завдавши супернику жодного удару.

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