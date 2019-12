Найбільш грубий підкат року: аргентинець спровокував масовий мордобій

Аргентинський гравець Лукас Торрес, який представляє команду з нижчого дивізіону, пішов у жахливий підкат проти футболіста суперників, що призвело до справжнього побоїща на полі.

Як повідомляє news.com.au, тривали останні секунди поєдинку, коли Торрес в польоті врізався двома ногами в коліно своєму візаві. На той час його команда поступалася з рахунком 1:4. Як щойно він звівся на ноги, почався справжній мордобій, у якому взяли участь і основні, і запасні футболісти з обох сторін.

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP