"Наївно та нерозумно": в Англії розкритикували Зінченка

Англійський футбольний експерт Грем Сунесс назвав дії Олександра Зінченка, які призвели до його вилучення у виїзному матчі "Манчестер Сіті" проти "Тоттенгема", "наївними та безглуздими".

"Наївно та нерозумно. Він повинен подумати про свою поведінку в моменті з першою жовтою карткою. Він пробіг 50 м, щоб взяти участь у конфлікті, який ніяк його не стосувався. У цьому не було ніякої потреби", – передає слова Сунесса агентство Metro.

Олександр Зінченко

Він також не погодився з українцем, який стверджував, що не порушував правила в епізоді з другою жовтою карткою.

"Він каже, що зіграв плече в плече. Гра плече в плече можлива тільки в тому разі, якщо футболісти біжать з однаковою швидкістю, і один з них відштовхує іншого корпусом. Зінченко просто врізався в гравця. Якби не жовта до цього, цей фол можна було б назвати хорошим, бо він дозволив перервати контратаку суперників", – додав екстренер "Ліверпуля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко заробив перше вилучення в кар'єрі, залишивши "Манчестер Сіті" в меншості у виїзному матчі проти "Тоттенгема". Команда українця не зуміла стримати натиск господарів і пропустила два м'ячі вдесятьох, програвши з рахунком 0:2.

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