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20 січня • оновлено в 14:18
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"Надто збуджуюсь": Ракицький розповів про проблему під час матчів "Зеніту"

1.3т
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Ексгравець збірної України, який нині виступає за "Зеніт", Ярослав Ракицький зізнався, що не любить виділятися, а також розповів, як реагує на увагу до себе вболівальників.

Зокрема, він відповів на зауваження журналіста про те, що є "мало не єдиним футболістом у світі, який грає виключно в чорних бутсах".

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

ФК "Зеніт"

"Мені подобається чорний колір. До того ж у багатьох хлопців є персональні контракти. У мене – немає. У чому хочу, в тому і граю. Я не вмію випендрюватися. Не знаю, як це робиться. Будь простіше, і люди до тебе потягнуться", – цитує Ракицького пресслужба" Зеніту".

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Також український футболіст розповів, що його нечасто впізнають на вулицях.

"Людей небагато підходить. Може, я негарний, бояться. Що відчуваю, коли на стадіоні фанати адресують мені персональні кричалки? Це приємно настільки, що я починаю надто збуджуватися. Це клас, круто, такого ніколи зі мною не було, але це збиває", – зізнався Ракицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ракицький розповів, що його здивувала реакція уболівальників збірної України на перехід в російський клуб.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
ФК Зеніт
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