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Над Ярмоленком жорстко познущалися одноклубники в Китаї

6.9т Читати матеріал російською

Українець Андрій Ярмоленко став предметом жартів з боку партнерів із англійського "Вест Хему".

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

whufc.com

Гравці "молотобійців" Мануель Лансіні та Філіпе Андерсон вирішили у незвичайний спосіб покарати 29-річного півзахисника збірної України за програне парі. Футболісти лондонського колективу після тренування облили Ярмоленка крижаною водою з пляшками.

"Занадто спекотно, Ярмо?", — запитує офіційний Twitter "Вест Хема" в Андрія.

Зазначимо, що зараз "Вест Хем" проводить тренувальний збір у Китаї, де готується до турніру Asia Trophy. Крім лондонців, там також виступлять "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, "Ньюкасл" і "Вулверхемптон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярмоленко посміявся над Зінченком: "Не чув!".

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Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Китай
Тег
ФК Вест Хем
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Пигин Макс
Пигин Макс
А могли бы и "Новичком" облить...
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