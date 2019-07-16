Над Ярмоленком жорстко познущалися одноклубники в Китаї

Українець Андрій Ярмоленко став предметом жартів з боку партнерів із англійського "Вест Хему".

Андрій Ярмоленко whufc.com

Гравці "молотобійців" Мануель Лансіні та Філіпе Андерсон вирішили у незвичайний спосіб покарати 29-річного півзахисника збірної України за програне парі. Футболісти лондонського колективу після тренування облили Ярмоленка крижаною водою з пляшками.

Too hot, Yarma ?! 😂 pic.twitter.com/sM0guPva4o - West Ham United (@WestHamUtd) July 16, 2019

"Занадто спекотно, Ярмо?", — запитує офіційний Twitter "Вест Хема" в Андрія.

Зазначимо, що зараз "Вест Хем" проводить тренувальний збір у Китаї, де готується до турніру Asia Trophy. Крім лондонців, там також виступлять "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, "Ньюкасл" і "Вулверхемптон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярмоленко посміявся над Зінченком: "Не чув!".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!