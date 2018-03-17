Над Абрамовичем нависла серйозна проблема: спортивні підсумки 16 березня

Над Абрамовичем нависла серйозна проблема, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а форвард "Динамо" відзначився небувалим курйозом в матчі з "Лаціо". "Обозреватель" представляє головні спортивні новини п'ятниці, 16 березня.
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