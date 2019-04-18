"На жаль, ні": український футболіст прогнувся перед Росією

Український футболіст красноярського "Єнісея" Олег Данченко, права на якого належать донецькому "Шахтарю", не вважає Росію країну-агресором.

"Зазвичай в Україну все добираються, в основному, через Мінськ, Ригу чи Варшаву, Туреччину. Це найлегший шлях. Прямого сполучення немає зараз, на жаль, немає. Сподіваюся, що все буде добре в найближчому майбутньому, адже ми і росіяни – це народи-побратими, ми раніше їздили до Росії, а росіяни їздили до нас в Україну", – заявив Данченко в інтерв'ю клубній прес-службі свого нинішнього клубу.

Олег Данченко ФК "Шахтар"

При цьому він висловив надію на швидке повернення "Шахтаря" до Донецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник казахстанського "Кайрата" Хабіб Есеола жорстко висловився про Росію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!