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/Новини футболу

"На жаль, ні": український футболіст прогнувся перед Росією

6.3тЧитати матеріал російською

Український футболіст красноярського "Єнісея" Олег Данченко, права на якого належать донецькому "Шахтарю", не вважає Росію країну-агресором.

"Зазвичай в Україну все добираються, в основному, через Мінськ, Ригу чи Варшаву, Туреччину. Це найлегший шлях. Прямого сполучення немає зараз, на жаль, немає. Сподіваюся, що все буде добре в найближчому майбутньому, адже ми і росіяни – це народи-побратими, ми раніше їздили до Росії, а росіяни їздили до нас в Україну", – заявив Данченко в інтерв'ю клубній прес-службі свого нинішнього клубу.

Новини
Екс-футболіст збірної України розповів, як відмовився "розсовувати ніжки" перед Росією

Олег Данченко

Олег Данченко

ФК "Шахтар"

При цьому він висловив надію на швидке повернення "Шахтаря" до Донецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник казахстанського "Кайрата" Хабіб Есеола жорстко висловився про Росію.

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
РосіяКрасноярськ
Теги
ФК ЄнісейФК Шахтар
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Коментарі на сайті не модеровані
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Петренко Дмитрий
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...как будет б...ь мужского рода?))
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andrei andrei
andrei andrei
Как он прогнулся перед Россией?Редакция, что за идиот(ы) у вас заголовки клепают?
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