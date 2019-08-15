"На ті самі граблі?" Журналіст оцінив кандидатуру нового тренера "Динамо"

Олексій Михайличенко в разі його призначення на посаду головного тренера "Динамо" (Київ) стане "кризовим менеджером" для команди.

Про це в ефірі ObozTV розповів спортивний журналіст Андрій Шахов, коментуючи ситуацію навколо київського клубу.

"З чуток, прийде Олексій Михайличенко... Я б не називав це "тими самими граблями". Умови різні були зараз і у 2002 році, коли Михайличенко вперше прийняв київське "Динамо" після смерті Валерія Васильовича Лобановського. Різні умови, різні команди. Зараз Михайличенко набагато досвідченіший тренер, ніж тоді", – вважає він.

Шахов наголосив, що зараз "Динамо" перебуває у дуже важкій ситуації: "Команда три роки поспіль не пробивається до Ліги чемпіонів, це шалені фінансові та іміджеві втрати. Для "Динамо" це взагалі антирекорд – три роки без Ліги чемпіонів. Такого ще не було ніколи у київському клубі. Тому Михайличенко – частково як кризовий менеджер".

"Але на мій погляд склад київського "Динамо" не настільки поганий, щоб демонструвати слабкі результати. Склад досить міцний, досить сильний. Я дуже сподіваюся, що новому головному тренеру вдасться повернути київський клуб, гранд українського футболу на шлях перемог", – заявив він .

Також Шахов висловив думку, що серед уболівальників команди будуть невдоволені незалежно від кандидатури нового головного тренера.

"Вболівальників у київського "Динамо", припустимо, мільйон. Всім не догодиш. Я думаю, якби навіть у київське "Динамо" прийшов би Моурінью, який зараз вільний, або Арсен Венгер, або Массіміліано Аллегрі, все одно б були невдоволені", – зазначив журналіст.

Олексій Михайличенко dynamo.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня Олександр Хацкевич був звільнений з посади головного тренера "Динамо". Це трапилося після поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге". Матч завершився з рахунком 3:3 і кияни вилетіли з турніру.

Незабаром з'явилася інформація, що у "Динамо" нібито вже визначилися з наставником – ним стане Олексій Михайличенко, який тренував киян у 2002-2004 роках. Зараз Михайличенко обіймає посаду спортивного директора клубу.

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