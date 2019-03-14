На матчі в США стовп з прожектором звалився на футболістів: відео не для людей зі слабкими нервами

На футбольному матчі в штаті Арканзас (США) стався нещасний випадок. Під час гри шкільної першості між "Меном" і "Дарденелли" на поле впав стовп із закріпленими на ньому прожекторами.

Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. У лайнсмена зафіксовані переломи гомілки та малої гомілкової кістки, гравець "Мена" заробив численні порізи голови і ніг, повідомляє Євроспорт.

За попередніми даний причиною трагедії стали сильні пориви вітру, через які впала конструкція.

Новини Матч НХЛ ледь не закінчився трагедією

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перед футбольним матчем у Франції трапилася смертельна трагедія.

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