На матчі Ліги Європи до Зеленського звернулися банером про вбивство - фотофакт

На матчі 1-го туру Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" фанати київського клубу вивісили банери про розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Біля ультрас "Динамо" висить розтяжка "Замовник убийства Гандзюк Вже рік на свободі", повідомляє tribuna.com.

Також на трибунах "Олімпійського" розміщений банер "Зеленський, коли вбивцю Гандзюк будут в тюрмі?"

(C) tribuna.com

tribuna.com

Нагадаємо, в липні 2018 го херсонського громадського діяча, волонтерку і радника мера Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Злочин кваліфіковано як замах на вбивство.

У листопаді 2018 го Гандзюк померла, слідство у справі триває досі.

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