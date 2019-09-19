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19 вересня • оновлено в 21:46
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На матчі Ліги Європи до Зеленського звернулися банером про вбивство - фотофакт

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На матчі 1-го туру Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" фанати київського клубу вивісили банери про розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Біля ультрас "Динамо" висить розтяжка "Замовник убийства Гандзюк Вже рік на свободі", повідомляє tribuna.com.

Також на трибунах "Олімпійського" розміщений банер "Зеленський, коли вбивцю Гандзюк будут в тюрмі?"

На матчі Ліги Європи до Зеленського звернулися банером про вбивство - фотофакт

(C) tribuna.com

На матчі Ліги Європи до Зеленського звернулися банером про вбивство - фотофакт

tribuna.com

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Нагадаємо, в липні 2018 го херсонського громадського діяча, волонтерку і радника мера Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Злочин кваліфіковано як замах на вбивство.

У листопаді 2018 го Гандзюк померла, слідство у справі триває досі.

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Тема
Динамо – Мальме
Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна Київ
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Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
В очередь с..и! Сначала Бузина-Шеремет-Одесса, можно и сотню, а потом далее по списку.
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филипп филипыч
филипп филипыч
прощайте домашние матчи лиги Европы))
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