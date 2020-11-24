На матчі чемпіонату Англії з футболу повернуть фанатів: ЗМІ розповіли подробиці

На матчі англійської Прем'єр-ліги частково повернуть уболівальників з 2 грудня, коли в країні закінчиться чотиритижневий локдаун.

Як повідомляє видання BBC, державу поділять на три рівні ризику в залежності від важкості епідемічної ситуації. У регіонах з найбільш безпечною коронавірусною обстановкою на поєдинках зможуть бути присутніми 4 тисячі глядачів, в другій зоні – 2 тисячі осіб, а в третій трибуни залишаться порожніми.

Уболівальники не відвідували матчі англійської Прем'єр-ліги з моменту введення карантину в березні 2020 року. Тоді чемпіонат був припинений і відновлений вже в червні без фанатів.

Лідерами АПЛ 2020/21 після дев'яти турів є "Тоттенхем" і "Ліверпуль", які набрали по 20 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правила першості Англії можуть змінити через коронавірус.