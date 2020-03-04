Зустріч чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і пітерським "Зенітом" була перервана через бійку на трибунах.

За словами очевидців, слова яких наводить Telegram-канал "Mash на мийці", махач почався перед матчем, а продовжився в кінці другого тайму. На 86-й хвилині уболівальники гостей зняли футболки. Чеченських глядачів це не влаштувало і деякі побігли до трибуни гостей.

У справу втрутилися співробітники поліції і служби безпеки, заспокоївши юрбу місцевих глядачів, і не пустивши більшість з них на трибуну гостей. Брандспойти згорнули, а матч продовжили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станції метро "Маяковська" в Москві сталася масова бійка фанатів футбольних клубів "Динамо" і "Спартак".

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