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4 березня • оновлено в 21:24
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На матчі Ахмат - Зеніт сталася масова бійка - опубліковано відео

7.9т
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Зустріч чемпіонату Росії з футболу між грозненським "Ахматом" і пітерським "Зенітом" була перервана через бійку на трибунах.

За словами очевидців, слова яких наводить Telegram-канал "Mash на мийці", махач почався перед матчем, а продовжився в кінці другого тайму. На 86-й хвилині уболівальники гостей зняли футболки. Чеченських глядачів це не влаштувало і деякі побігли до трибуни гостей.

У справу втрутилися співробітники поліції і служби безпеки, заспокоївши юрбу місцевих глядачів, і не пустивши більшість з них на трибуну гостей. Брандспойти згорнули, а матч продовжили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станції метро "Маяковська" в Москві сталася масова бійка фанатів футбольних клубів "Динамо" і "Спартак".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Грозний
Тег
ФК Зеніт
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злой укр
злой укр
да ладно,драки между дончанами и харьковчанами вошли в историю ультрасов,а это так, пощёчины.ШАХТЁР-ЧЕМПИОН!
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Mega Death
Mega Death
Если бы на месте зенитовских болельщиков были бы xoxлы, то вонь от обocpaных шаровар разнеслась бы по всему Кавказу)))
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Ну дык... В чём проблема? Хозяевам России не пронравилось поведение их холопов. Впредь, прежде чем футболки снимать, разрешение будете спрашивать. А скоро, по требованию чеченских старейшин, русские рабы баб своих поведут в амбулаторию клитор удалять, а сразу после операции - на вещевой рынок, черный балахон и чадру покупать. Готовьтесь заранее, богоносцы.
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