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На футболі в Румунії трапився несподіваний курйоз зі швидкою допомогою

1.1т Читати матеріал російською

Курйозний епізод стався в матчі другого дивізіону чемпіонату Румунії з футболу між "Конкордією" і "Фарулом".

Гравець господарів зламав ключицю, на поле стадіону виїхала карета швидкої допомоги і "застрягла". Водій транспортного засобу спершу вирішив кудись відлучитися, а потім 10 хвилин оформляв якісь документи, перш ніж відвезти потерпілого до лікарні.

У результаті суддя, всі глядачі й інші гравці 10 хвилин чекали, поки машина покине стадіон.

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