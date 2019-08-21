Курйозний епізод стався в матчі другого дивізіону чемпіонату Румунії з футболу між "Конкордією" і "Фарулом".

Гравець господарів зламав ключицю, на поле стадіону виїхала карета швидкої допомоги і "застрягла". Водій транспортного засобу спершу вирішив кудись відлучитися, а потім 10 хвилин оформляв якісь документи, перш ніж відвезти потерпілого до лікарні.

У результаті суддя, всі глядачі й інші гравці 10 хвилин чекали, поки машина покине стадіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті України медики ледь не впустили травмованого лідера "Шахтаря", несучи його з поля.

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