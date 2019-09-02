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2 вересня • оновлено в 11:31
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"Нині ще..." У "Шахтарі" розповіли про ситуацію з переходом Тайсона

1.2т Читати матеріал російською

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру пояснив, чому півзахисник "гірників" Тайсон не потрапив до заявки команди на матч 6-го туру УПЛ проти "Олімпіка" (4:0).

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтар"

"Нині Тайсон ще є футболістом "Шахтаря". Не був заявлений, тому що були деякі проблеми протягом тижня. Думаю, зараз найголовніше — поговорити про матч, який щойно завершився. Дуже поважаю уважність ЗМІ щодо відсутності Тайсона, але як тренер я повинен обговорювати те, що відбувалося в грі", — сказав Каштру на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста. Тренера цитує пресслужба ФК "Шахтар".

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Нагадаємо: раніше повідомлялося, що Тайсон прагне змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна (2 вересня). На бразильця претендують два італійських клуби — "Рома" і "Мілан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній день трансферного вікна гравцем "Шахтаря" може стати Євген Коноплянка.

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Тема
Трансфери
Особи
Тайсон Луїш Каштру
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
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