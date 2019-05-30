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На ЧС з футболу U-20 встановлено фантастичний рекорд

На ЧС з футболу U-20 встановлено фантастичний рекорд
Неймовірна подія сталася в матчі 3-го туру групового етапу
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Молодіжна збірна Норвегії на чемпіонаті світу з футболу обіграла однолітків з Гондурасу з рахунком 12:0, оформивши найбільшу перемогу в історії турніру.

Дев'ять голів забив Ерлінг Халанд. Він випередив Адаїлтона, який відзначився шість разів за Бразилію, яка перемогла 10:3 Республіку Корею в 1997 році.

Свій рахунок забитим м'ячам Халанд відкрив на сьомій хвилині, і до перерви вже зробив покер.

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Нагадаємо, що на молодіжному чемпіонаті з футболу збірна України, зламавши опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювала путівку в 1/8 фіналу турніру.

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