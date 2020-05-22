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22 травня • оновлено в 12:52
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"На честь коронавірусу?" У мережі висміяли нову форму "Манчестер Сіті"

3.3т
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Більшість уболівальників "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, залишилися незадоволені третьою ігровою формою команди на сезон 2020/21.

Її дизайн злили в мережу, після чого він з'явився в Twitter City Chef і викликав обурення серед фанатів. Вони порівнюють нову екіпіровку команди з індійськими простирадлами, бабусиними шторами і не вірять, що це може бути правдою.

Олександр Зінченко в складі "Манчестер Сіті"

Олександр Зінченко в складі "Манчестер Сіті"

"Це має бути жартом", "Будь ласка, тільки не це", "Простирадла, зроблені в Індії", "Схоже на жіночу білизну", "Дзвонила моя бабуся і просила повернути їй штори", "Скасовуйте наступний сезон", "Форма на честь коронавірусу? Що це таке, хай йому грець?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова форма футбольного клубу "Пескара", намальована шестирічною дитиною, підкорила мережу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тег
ФК Манчестер Сіті
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