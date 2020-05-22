"На честь коронавірусу?" У мережі висміяли нову форму "Манчестер Сіті"

Більшість уболівальників "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, залишилися незадоволені третьою ігровою формою команди на сезон 2020/21.

Її дизайн злили в мережу, після чого він з'явився в Twitter City Chef і викликав обурення серед фанатів. Вони порівнюють нову екіпіровку команди з індійськими простирадлами, бабусиними шторами і не вірять, що це може бути правдою.

Олександр Зінченко в складі "Манчестер Сіті"

"Це має бути жартом", "Будь ласка, тільки не це", "Простирадла, зроблені в Індії", "Схоже на жіночу білизну", "Дзвонила моя бабуся і просила повернути їй штори", "Скасовуйте наступний сезон", "Форма на честь коронавірусу? Що це таке, хай йому грець?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова форма футбольного клубу "Пескара", намальована шестирічною дитиною, підкорила мережу.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!