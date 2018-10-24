"М'ясорубка" з фанатами у Римі: з'явилося відео перших секунд після трагедії

У мережі з'явилося відео перших секунд після страшної трагедії на станції метро Repubblica у Римі, коли ескалатор покалічив фанатів ЦСКА, які прибули в Італію на матч Ліги чемпіонів. Під час спуску пристрій вийшов із ладу і різко прискорився. Сходинки закрутилися із шаленою швидкістю і почали засмоктувати людей.

У ролику видно, що люди в шоковому стані лежать на платформі й чекають приїзду лікарів. Багато із них розгублені. Деякі не витримують, лаючи медичні служби Риму: "С*ка, швидку, швидку викликай".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що серед постраждалих під час обвалення ескалатора у метро Риму виявилося 15 росіян і четверо українців.