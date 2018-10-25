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''М’ясорубка'' у Римі: сплив несподіваний факт про місце трагедії

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Ескалатор у метро Риму, на якому отримали травми вболівальники ЦСКА, вже давно потребував ремонту. Компанія Atac, яка обслуговує громадський транспорт у столиці Італії, просила полагодити його ще в 2015 році, повідомляє італійське агентство ANSA.

Через рік компанія повторила запит, заявивши про необхідність термінового втручання. Однак кошти на ремонт виділено не було, зазначають італійські журналісти.

Трагедія у римському метро

Трагедія у римському метро

ANSA

Новини
Криваве місиво в Римі: з'явилося шокуюче відео від першої особи

Нагадаємо, що перед поєдинком Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА вболівальники російського клубу потрапили в НС на станції метро "Републіка". Один із ескалаторів вийшов із ладу, покалічивши майже 30 людей, серед яких було четверо українців.

Пізніше в мережі з'явилося відео перших секунд після трагедії.

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Снігурський Олександр
Снігурський Олександр
А тут все очень просто. А не нужно скакать 20 половозрелым козлам на эскалатор. Не нужно при этом орать: "Раз , два, три, четыре. ЦСКА всех лучше в мире"! Жаль парня, который лишился части ноги. Но, дружок, не нужно было жрать напитки и орать речевки. И прыгать на эскалатор не нужно было. Может, твоя печальная участь станет уроком для твоих дружков. Но вряд ли. Уж больно они тупы
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Потапенко Игорь
Потапенко Игорь
Снігурський Олександр, видео посмотри, дурик, ни кто не прыгал и ничего не орал, все ехали спокойно, потом эскалатор резко ускорился....
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