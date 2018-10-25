''М’ясорубка'' у Римі: сплив несподіваний факт про місце трагедії

Ескалатор у метро Риму, на якому отримали травми вболівальники ЦСКА, вже давно потребував ремонту. Компанія Atac, яка обслуговує громадський транспорт у столиці Італії, просила полагодити його ще в 2015 році, повідомляє італійське агентство ANSA.

Через рік компанія повторила запит, заявивши про необхідність термінового втручання. Однак кошти на ремонт виділено не було, зазначають італійські журналісти.

Трагедія у римському метро ANSA

Нагадаємо, що перед поєдинком Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА вболівальники російського клубу потрапили в НС на станції метро "Републіка". Один із ескалаторів вийшов із ладу, покалічивши майже 30 людей, серед яких було четверо українців.

Пізніше в мережі з'явилося відео перших секунд після трагедії.