Можливе скасування Євро-2020: УЄФА зробив заяву через коронавируса

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поки не збирається міняти терміни проведення чемпіонату Європи-2020 через спалах коронавiруса.

Євро-2020 під загрозою через коронавiруса

"Євро-2020 розпочнеться 12 червня 2020 року в Римі. УЄФА знаходиться в постійному контакті з відповідною міжнародною і місцевою владами щодо питання коронавiруса і його поширення. Зараз немає необхідності міняти що-небудь в запланованому розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем" , – призводить ТАСС заяву прес-служби УЄФА.

25 лютого віцепрезидент УЄФА Мішель Ува в ефірі Rai Radio 1 Sport допустив скасування матчів турнірів під егідою союзу, в разі вимог з боку окремих держав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відвідування матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" - "Валенсія" в Італії коронавірусів заразилися вболівальники з Іспанії і фанат з Хорватії.

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