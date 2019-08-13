"Може тут і моя вина": Хацкевич прокоментував виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич оцінив гру своєї команди в матчі з бельгійським "Брюгге" у Києві.

"Почали здорово, агресивно, забили швидкий гол, а в кінці... Сталося, що сталося. Наші помилки в обороні на такому рівні не можуть пройти безслідно", – заявив наставник.

Білорус не зміг відповісти на питання, через скільки років "Динамо" може пройти в групу Ліги чемпіонів.

"Щороку перед нами стоїть таке питання. Весь цей час у нас в більшості молоді гравці, і тільки 5-6 гравців належного рівня. Зараз, наприклад, був характер і віддача, але щоб потрапляти і грати в Лізі чемпіонів, треба показувати трохи більше свого максимуму. Так, погана гра в обороні в першу чергу. Може тут і моя вина, що ми маємо такий результат. Але зараз треба все переосмислити і проаналізувати, щоб робити висновки", – цитує Хацкевича кореспондент OBOZREVATEL.

Нагадаємо, що поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3. У матчі сталося два видалення.

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