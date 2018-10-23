Може бути останнім: чого чекати Ярмоленку після страшної травми

...Подача на дальню штангу, він намагається дістати м'яч, вивертається і... падає. Біль, медики, ноші, сльози — 21 жовтня запам'ятається Андрію Ярмоленку саме таким. День, коли він у новому клубі на чудовому етапі кар'єри отримав прикру травму, й залишився поза футболом на півроку. А ще значно підірвав свої перспективи в Англії.

OBOZREVATEL міркує, наскільки серйозною є травма української зірки та які наслідки вона може мати для футболіста.

Що сталося: "Ахіл" підвів Ярмоленка і "встромив ніж у спину"

Коли Андрій дебютував за "Динамо" у далекому 2008-му, багато хто одразу запасся упевненістю — цей хлопець не пропаде у професійному футболі. Фізична підготовка та витривалість 18-річного півзахисника не залишалися непоміченими, і всю подальшу кар'єру в "Динамо" футболіст уникав серйозних травм, вважаючись одним із найміцніших лідерів УПЛ. Ніхто й уявити не міг, що через декілька років Ярмоленко буде плакати після одного невдалого епізоду, де його взагалі ніхто не чіпав.

Утім, тут немає чого посилатися і скаржитися на загальний стан Андрія та його підхід до роботи. Ярмоленко завжди професійно ставився до своєї готовності, ніколи не мав явних проблем із зайвою вагою, а своєю грою заслужив запрошення одного із кращих клубів Німеччини.

Біда прийшла з іншого, але теж досить звичною боку — від суперників, які іноді нещадно б'ють по ногах. Технічним гравцям і лідерам команд у чемпіонатах рівня України дістається найбільше, і за багато років Ярмоленко отримав десятки, а то й сотні ударів по ногах. У тому числі й ззаду, а також в ахілове сухожилля.

Так, це сухожилля витримує навантаження тяги до 350 кг (іноді й більше), але колись усе ж дає збій. Усе сталося уже в Німеччині — через півсезону в Бундеслізі українець отримав травму п'яти та вилетів на три місяці. Детальніше обстеження показало пошкодження ахілового сухожилля внизу в районі п'яти правої ноги, і Андрію довелося більше місяця ходити в спеціальному чоботі (у такому вбранні на милицях Ярмоленко навіть приїжджав в Україну, в рідну ДЮСШ у Чернігові).

Повне одужання та ейфорія від переїзду в англійську Прем'єр-лігу змусили забути про ту травму та без обережності оптимістично дивитися у майбутнє. Але, тепер уже усвідомлено озираючись назад, можна впевнено сказати — подібного варто було побоюватися.

Футбол в Англії хоч і позбувся горезвісного "бий-біжи" та знайшов новий стиль зі швидкостями й комбінаціями, але не втратив свого силового шарму. Щоб грати в Англії на вищому рівні, потрібні кращі витривалість і готовність, слабких АПЛ просто "пережовує". Звичайно ж, Ярмоленко не був у числі слабких, натоміть його "ахіл"...

Черговий матч чемпіонату, момент без боротьби, і Андрій раптом зупиняється та падає на газон — футболіст знову тримається за задню частину біля стопи, і знову на правій нозі.

Варто додати, що в збірній України незабаром зазначили — за декілька днів до цього Ярмоленко чимало отримував по ногах від лівого захисника збірної Чехії у матчі за Україну. Мовляв, суперник не раз "пройшовся" по ногах Ярмоленка і "заклав фундамент" для травми.

Що далі: багато що залежить від "Вест Хема", але потрібно бути готовим до найгіршого

Коли Ярмоленко залишав поле на ношах, його обличчя було переповнене гіркотою та розпачем. Але не від болю і розчарування за раніше закінчений матч — Андрій уже тоді розумів, на скільки він вилетів із футболу. І чим це може закінчитися.

Офіційний діагноз — травма ахілового сухожилля, операція і відновлення півроку. Оптимісти ще сподіваються, що українець повернеться до повноцінних тренувань трохи раніше, але тим не менше — Ярмоленко зіграє в АПЛ тільки навесні (якщо взагалі встигне зіграти до кінця цього сезону).

Але це, грубо кажучи, більш локальні питання. Частинка відчаю Ярмоленка напевно стосується й глобальних перспектив — чи не перекреслить ця травма всю кар'єру Андрія щонайменше у чемпіонаті Англії?

Адже побоювання для цього є досить конкретні. У турнірі рівня АПЛ довго чекати ніхто не буде в будь-якій команді (хіба що ти — багаторічна зірка та ветеран клубу). А з огляду на амбіції "Вест Хема", притаманні його господарів у останні роки, в клубі головний настрій саме на хороший результат. Усі інші фактори — другорядні та існують-вирішуються тільки через призму результату.

Ярмоленко хоч і чудово зарекомендував себе у "Вест Хемі" та отримав багато довіри, але не настільки, щоб відпочивати спокійно до весни. У східних лондонців хороший набір атакуючих виконавців і, в разі відсутності масового травматизму, на момент весни у ВХ може утворитися хороша атакуюча лінія і без Андрія. Звичайно, після повернення українець обов'язково отримає шанс. Питання тільки — який саме, й скільки часу/матчів для того, щоб довести свій клас і рівень (який ще знову доведеться знайти)?

З іншого боку, Андрію уже виповнилося 29 років, через рік почнеться уже четвертий десяток. Не "пенсійний" вік у сучасному футболі, звичайно. Але в епоху зростання динаміки й швидкості гри цей показник також важливий, від чого залежить і загальний стан футболіста. До того ж, у цьому випадку йдеться про позицію вінгера, де потрібні швидкість і витривалість на будь-яких дистанціях. Тим більше, якщо ми говоримо про АПЛ — одну з найкращих (якщо не найкращу) лігу світу.

Тому й виникають побоювання, що після повернення англійський футбол стане не під силу Ярмоленку, а зокрема — його правій нозі. "Ахіл", зрозуміло, заживе, але вже не буде на 100 відсотків міцним і не дасть впевненості у майбутньому. Грубо кажучи, ймовірність повторення такої травми і тривалої відсутності через неї тільки зросла.

Як все складеться? Багато що залежить не стільки від Андрія, скільки від "Вест Хема" — як клуб здійснить реабілітацію та відновлення футболіста, як проведе його через тренувальний процес до загальної групи, як буде підпускати до великого футболу та скільки дасть шансів. Поки можна прогнозувати, що ВХ таки стабілізується і стане середняком, який буде боротися за Лігу Європи. Але якщо тиск і боротьба за результат будуть високі та до останнього, то нормального шансу повернутися у цьому сезоні Ярмоленко вже не отримає. А далі — літо, збори і кадрова комплектація у швидкоплинне трансферне вікно, в рамках чого може трапитися що завгодно... І не факт, що Андрію в найближчому майбутньому не доведеться підшукувати нову команду в новій країні.

Але поки про це рано думати й переживати. Головне для Ярмоленка — відпочинок та лікування. Далі ж — як піде. Буде нормальне відновлення і робота — буде і шанс на успіх. У будь-якому випадку це новий виклик для українця, який він повинен і може прийняти та подолати. А чим він завершиться — це вже зовсім інша історія.