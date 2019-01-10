Моуріньо визначився з новим клубом

Португальський тренер Жозе Моуріньо, звільнений 18 грудня 2018 року з "Манчестер Юнайдет" знову може очолити мадридський "Реал".

Спеціаліст вже провів переговори з представниками королівського клубу і за інформацією англійського видання The Sun незабаром змінить нинішнього головного тренера "Реала" Сантьяго Соларі.

Чи сяде знову в це крісло Моуріньо буде відомо невдовзі

Президент "Реала" Флорентіно Перес засмучений грою клубу, яку він показує останнім часом і вважає. що команді потрібна серйозна трансформація. Саме йому належить ідея запрошення до "Реалу" Жозе Моуріньо.

Нагадаємо, що Моуріньо вже працював у "Реалі" з 2010 по 2013 рік. Одним з найбільш принципових протистоянь у футболі на той час було суперництво португальця з наставником "Барселони" Пепом Гвардіолою.

Непримиренні суперники-Гвардіола-Моуріньо

Журналісти англійського видання зазначають, що найближчим часом португалець не зможе очолити "Реал", оскільки спочатку йому треба отримати всі виплати від "Манчестер Юнайтед" за достроковий розрив контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний капітан "Манчестер Юнайтед" Рой Кін розкритикував гравців "червоних дияволів", звинувативши їх у відставці головного тренера Жозе Моуріньо.

Керівництво клубу попрощалося з португальцем через незадовільні результати.