МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Моуріньо визначився з новим клубом

3.2тЧитати матеріал російською

Португальський тренер Жозе Моуріньо, звільнений 18 грудня 2018 року з "Манчестер Юнайдет" знову може очолити мадридський "Реал".

Спеціаліст вже провів переговори з представниками королівського клубу і за інформацією англійського видання The Sun незабаром змінить нинішнього головного тренера "Реала" Сантьяго Соларі.

Чи сяде знову в це крісло Моуріньо буде відомо невдовзі

Чи сяде знову в це крісло Моуріньо буде відомо невдовзі

Президент "Реала" Флорентіно Перес засмучений грою клубу, яку він показує останнім часом і вважає. що команді потрібна серйозна трансформація. Саме йому належить ідея запрошення до "Реалу" Жозе Моуріньо.

Нагадаємо, що Моуріньо вже працював у "Реалі" з 2010 по 2013 рік. Одним з найбільш принципових протистоянь у футболі на той час було суперництво португальця з наставником "Барселони" Пепом Гвардіолою.

Непримиренні суперники-Гвардіола-Моуріньо

Непримиренні суперники-Гвардіола-Моуріньо

Журналісти англійського видання зазначають, що найближчим часом португалець не зможе очолити "Реал", оскільки спочатку йому треба отримати всі виплати від "Манчестер Юнайтед" за достроковий розрив контракту.

Новини
Обличчям у бетон: відео з падінням Моуріньо підірвало мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний капітан "Манчестер Юнайтед" Рой Кін розкритикував гравців "червоних дияволів", звинувативши їх у відставці головного тренера Жозе Моуріньо.

Керівництво клубу попрощалося з португальцем через незадовільні результати.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Жозе МоуріньоПеп Гвардіола
Тег
Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги