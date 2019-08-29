Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі

Московський футбольний клуб "Спартак" поступився португальській "Бразі" (1:2, 0:1) в двох матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи і завершив виступ у єврокубках цього сезону.

Спартак - Брага ФК Спартак

"Червоно-білі" вчетверте за останні сім років не змогли подолати кваліфікацію Ліги Європи. Такий провал своєї команди вболівальники назвали ганьбою для Росії.

"Вчергове зганьбили країну в Європі, не вийшовши навіть у групу ЛЄ. У "Браги" бюджет менший, ніж у тульського "Арсеналу", – пишуть користувачі в коментарях.

"Спартак" Росія – "Брага" Португалія 1:2 (0:2, 1:0)

Голи: 0:1 – 42 Рікарду Орта, 0:2 – 45 Рікарду Орта, 1:2 – 89 Бакаєв.

Спартак – Максименко, Жіго, Джикія, Єщенко, Айртон, Зобнін (Умяров, 75), Шюррле, Бакаєв, Гулієв, Мірза (Бакаєв, 46), Понсе (Ананідзе, 62).

Брага – Матеус, Бруно Віана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Ешгайю, Андре Орта, Пальінья, Рікарду Орта, Новайш (Франсержіо, 76), Едуарду (Галено, 24), Паулінью.

Попередження: Пальінья (16), Рікарду Орта (33), Ешгайю (46), Жіго (68).

Перший матч: 0:1.

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Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, де своїх суперників по груповому етапу дізнався донецький "Шахтар".

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