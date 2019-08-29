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Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі

1.7т Читати матеріал російською

Московський футбольний клуб "Спартак" поступився португальській "Бразі" (1:2, 0:1) в двох матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи і завершив виступ у єврокубках цього сезону.

Спартак - Брага

Спартак - Брага

ФК Спартак

"Червоно-білі" вчетверте за останні сім років не змогли подолати кваліфікацію Ліги Європи. Такий провал своєї команди вболівальники назвали ганьбою для Росії.

"Вчергове зганьбили країну в Європі, не вийшовши навіть у групу ЛЄ. У "Браги" бюджет менший, ніж у тульського "Арсеналу", – пишуть користувачі в коментарях.

Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі
Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі
Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі
Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі
Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі
Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі
Московський "Спартак" зганьбив Росію в Європі

"Спартак" Росія – "Брага" Португалія 1:2 (0:2, 1:0)

Голи: 0:1 – 42 Рікарду Орта, 0:2 – 45 Рікарду Орта, 1:2 – 89 Бакаєв.

Спартак – Максименко, Жіго, Джикія, Єщенко, Айртон, Зобнін (Умяров, 75), Шюррле, Бакаєв, Гулієв, Мірза (Бакаєв, 46), Понсе (Ананідзе, 62).

Брага – Матеус, Бруно Віана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Ешгайю, Андре Орта, Пальінья, Рікарду Орта, Новайш (Франсержіо, 76), Едуарду (Галено, 24), Паулінью.

Попередження: Пальінья (16), Рікарду Орта (33), Ешгайю (46), Жіго (68).

Перший матч: 0:1.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Росія
Тег
Спартак Москва
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна помойка! смерть росиии и росийским окупантам выпляткам
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Теппилы пля,причем тут Россиия? Они себя опозорили,лично мне ""мясо""ваще по бую,я за Зенит болею,ладно болелы злые ,их то можно понять,а вам то рагули какая тут пэремога,тоже вроде не блещете в гейрокубках.
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