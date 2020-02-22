Московське "Динамо" позбулося футболіста-зрадника України

Московський футбольний клуб "Динамо" до кінця сезону відправив ексукраїнця Ігоря Калініна в оренду в єкатеринбурзький "Урал".

Ігор Калінін ФК Урал

24-річний вихованець кримського футболу до переїзду в Росію грав в Україні за "Іллічівець", "Зорю" і "Зірку".

У 2014 році після анексії Росією півострова отримав російський паспорт. У лютому 2018 року уклав контракт з "Краснодаром". Дебютував в російській прем'єр-лізі 2 квітня 2018 року в домашньому матчі 24-го туру проти "Анжи".

3 серпня залишив клуб. 20 вересня підписав контракт з казанським "Рубіном". 14 червня 2019 року перейшов в московське "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня 2015-го Калінін самовільно покинув "Зорю", після того як за результатами внутрішньоклубного розслідування його було виявлено в якості організатора заходів з маніпулювання результатами матчів молодіжного складу. Футболіст всі звинувачення відкинув, пройшовши тест на детекторі брехні.

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