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Мораес відреагував на скандал зі збірною України

1.5тЧитати матеріал російською

Бразильський футболіст збірної України Жуніор Мораес спокійно поставився до повідомлень про те, що Федерації футболу Португалії та Люксембургу звернулися в УЄФА з протестом із приводу його участі в матчах відбору Євро-2020.

Шевченко і Мораес

Шевченко і Мораес

ФФУ

Від офіційних коментарів із цього приводу футболіст відмовився, однак заявив, що історія з "неправильною натуралізацією" ніяк на нього не вплинула. Жуніор повернувся в Україну з Люксембургу і разом із іншими збірниками "Шахтаря" приєднався до свого клубу, який готується до майбутнього матчу чемпіонату країни проти "Олександрії", повідомляє "Спортарена".

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Мораес, який нещодавно отримав український паспорт і був натуралізований для виступів за нашу національну збірну, звинувачується в тому, що нібито не мав права грати за команду.

На думку португальців він не жив безперервно на території України протягом п'яти років, як того вимагають регламентні норми. Через це "синьо-жовтим" можуть загрожувати дві технічні поразки.

Раніше цю ситуацію прокоментував генеральний директор ФФУ Юрій Запісоцький.

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Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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