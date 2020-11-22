Мораес пояснив вчинок, за який його усунули з матчу з "Олександрією". Відео

Футболіст донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес перепросив за свій підкат, після якого Катерина Монзуль показала йому червону картку.

За словами форварда, він не збирався травмувати гравця "Олександрії" Євгенія Банаду, а просто послизнувся.

"У цій ситуації я спробував взяти м'яч, повернутися й перейти до контратаки, на жаль, я послизнувся і зробив велику помилку. Я ніколи не збирався вдарити ногами суперника. Я не хочу коментувати рішення Монзуль, просто хочу попросити вибачення перед своїми товаришами по команді та клубом за те, що залишив їх у важкій ситуації", – написав український бразилець в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 10-го туру УПЛ "Шахтар" – "Олександрія" завершилася з рахунком 1:1. Мораеса було усунуто на 29-й хвилині.