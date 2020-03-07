Монзуль видалила двох футболістів в УПЛ після перегляду VAR

Головний арбітр матчу 22-го туру УПЛ "Десна" – "Зоря" Катерина Монзуль видалила півзахисника луганського клубу Максима Луньова і хавбека "Десни" Олексія Гуцуляка після перегляду відеоповторів.

Катерина Монзуль

На 19-й хвилині Гуцуляк сфолив на Юрченку. Гравець "Зорі" не зміг продовжити матч через травму, а арбітр після роботи з системою відеодопомоги рефері (VAR) видалила Олексія.

На 45-й хвилинi рефері знову звернулася до системи VAR, показавши червону картку Максиму Луньову, який замінив Юрченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20-му турі "Дніпро-1" переміг столичний "Динамо" з рахунком 3:1. У цій грі Віталій Буяльський був видалений Монзуль після застосування системи відеоповтору.

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