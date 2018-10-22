МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Миють туалети: стали відомі умови утримання Кокоріна і Мамаєва у в'язниці

4.9тЧитати матеріал російською

Російські футболісти Павло Мамаєв та Олександр Кокорін, яких було заарештовано у справі про побиття трьох осіб в Москві, утримують у СІЗО в звичайних умовах. За словами начальника ізолятора Сергія Телятникова, спортсмени перебувають у маленьких камерах, розрахованих на дві-чотири людини.

Крім цього, Телятников помістив разом із гравцями тих людей, які сиділи із ними в карантині, — у кожного по одному сусіду. Він зазначив, що у Кокоріна і Мамаєва не виникає проблем: у них не вимагають гроші, вони миють туалети лише за власним бажанням, чергуючись із сусідами, пише Лента.ru.

Новини
Опубліковані листи Кокоріна і Мамаєва з в'язниці

Миють туалети: стали відомі умови утримання Кокоріна і Мамаєва у в'язниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі причини поведінки російського футболіста в скандальній ситуації із побиттям чиновників Мінпромторгу.

Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
15
Смішно
3
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги