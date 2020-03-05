Селекція будь-якого клубу, навіть калібру "Барселони", допускає промахи, коли новачок взагалі не виправдовує очікувань. Але в київському "Динамо" такі невдачі перетворюються на абсурд.

З останньою купівлею киянами нових легіонерів Ібрагіма Каргбо та Беніто критики накрили клуб новою хвилею – в команді знову з'являються сумнівні особистості з каламутною біографією. "Десь ми це вже бачили" – іронізують вболівальники, згадуючи попередні трешові придбання африканців та бразильців, які в "Динамо" тільки отримували зарплату і не більше. І таких у сучасній історії клубу є чимало.

Під сумнівом перспектив останніх новачків киян OBOZREVATEL згадує 5-ку найепічніших трансферів "Динамо", коли новий футболіст після підписання контракту так і залишився назавжди "перспективним" та лише просиджував штани у Києві.

Жуніор Ахіссан (Кот-д'Івуар)

Як опинився у Києві: влітку 2016-го потрапив у "Динамо" за протекцією відомого агента Дмитра Селюка

Що з цього вийшло: тренування з "дублем" і 1 товариський матч у першій команді

Жуніор Ахіссан kp.ru

Це була просто зразкова класика! Влітку 2016-го "Динамо" рапортує про підписання контракту з 19-річним (тут залишається тільки вірити на слово) Жуніором Ахіссаном, який нібито є перспективним вінгером. Далі він прямує на адаптацію до дублюючого складу, але звідти – вже в повну прострацію.

В першу команду Ахіссана залучили тільки на товариський матч із молдовським "Мілсамі", і більше його в головній команді ніхто не бачив. А взимку того ж року відбулася драматична розв'язка – контакт "Динамо" та Ахіссана був розірваний, а сам футболіст потім звинувачував того ж Селюка, що це агент посприяв розриву контракту (!), а потім і сам розірвав відносини із Селюком. "Коли щось пішло не так".

Після вояжу до Києва Ахіссан, за всіма даними, відбув у Абіджан (найбільше місто Кот-д'Івуару), а далі футбольна історія цього "перспективного хавбека" обривається (в цивілізованому світі Ахіссан не значиться в жодній команді).

Андрес Ескобар (Колумбія)

Як опинився у Києві: був куплений у 2011-му у колумбійського "Депортіво" за 1,3 млн. євро (чималі на той час гроші за 20-річного футболіста)

Що з цього вийшло: не провів у першій команді й дня, після чого значився на баласті "Динамо" іще 6 років

Андрес Ескобар sportarena.com

Один з найбільш унікальних "пасажирів" в історії "Динамо". З досить великою "помпою" 20-річний колумбійський хлопець приїздить до Києва, грає за молодіжну команду і... все. Україну Ескобар залишив уже через рік, не зігравши за першу команду "біло-синіх" ні хвилини.

Але найсмішніше, що після свого фактичного розставання з "Динамо" Ескобар на папері ще 6 років і 4 місяці залишався гравцем киян. Спочатку колумбійця на умовах оренди повернули в рідний "Депортіво", а потім динамівці орендували його ще 5-ти клубам із Колумбії, Бразилії, Франції та США. За документами Ескобар є одним із найдосвідченіших легіонерів "Динамо" (цілих 6 років був "динамівцем"), але багато вболівальників киян зараз навіть не здогадуються про його існування.

Хосе Морено (Колумбія)

Як опинився у Києві: в 2006-му форварда відкопали у Колумбії та взяли в оренду за 250 тис. євро

Що з цього вийшло: 29 хвилин у матчі Ліги чемпіонів та пів року на лавці запасних

Хосе Морено romaniansoccer.ro

"Так цей грізний форвард грав за "Динамо" в Лізі чемпіонів!" – скажете ви. І будете праві – з приходом до Києва Морено відразу не загубився в динамівських глибинках, а був біля першої команди. І навіть раз зіграв у групі ЛЧ сезону 2006/07, коли "біло-сині" були розгромлені румунською "Стяуа" 1:4 вдома.

І після цього матчу Морено зник із радарів першої команди, маринуючись у "дублі" на повноцінній зарплатні легіонера. А через пів року його оренда в "Динамо" добігла кінця, і Хосе також тихо повернувся в Колумбію, геть забувшись динамівським уболівальникам. До речі, після того вояжу в Україну Хосе за 8 років зіграв ще за 9 команд, забиваючи за сезон не більше 8-ми м'ячів.

Факундо Бертольо (Аргентина)

Як опинився у Києві: був обраний селекцією "Динамо" у вигляді 20-річного дуже перспективного таланту та викуплений у аргентинського "Колона" за 3,6 млн. євро

Що з цього вийшло: за 5 років свого контракту з "Динамо" не зіграв жодної гри за киян, півтора року лікуючи приховану травму

Факундо Бертольо ФК "Динамо" Київ

Навесні 2010-го "Динамо" провело досить гучний у своїй площині трансфер – до Києва був запрошений аргентинський, як здавалося, дуже перспективний суперталант, у 20 років вже з досвідом гри за національну збірну. Думалося, Факундо Бертольо стане справжнім діамантом у динамівських руках.

На жаль, замість цього він став справжнім якорем. За 5 років контракту (дивує, як маловідомому хлопцю дали контракт відразу на 5 років) Факундо не зіграв жодної гри за киян! Український період Бертольо відразу ж пішов шкереберть, коли виявилося, що футболіст приховав від київських медиків стару травму (сухожилля). Через це аргентинець відразу після трансферу відправився в лазарет "Динамо" та випав з гри майже на півтора року!

Але навіть після відновлення за Бертольо ніхто не взявся, і його відправили в оренду назад, до Південної Америки – у бразильський "Греміо". Потім ще пару оренд – французький "Евіан", аргентинський "Тигрес" і грецький "Астерас", поки у 2016-му Бертольо не втік вільним агентом у кіпрський "АПОЕЛ". Це був повний провал у порівнянні з очікуваннями, особливо на тлі трансферної суми і витрачених ресурсів на лікування.

Вітор Буено (Бразилія)

Як опинився у Києві: разом з іншими бразильцями був першим "результатом" роботи Євгена Краснікова в селекційній службі "Динамо"

Що з цього вийшло: 2 матчі за "Динамо" та повна відсутність взаєморозуміння з тодішнім тренерським штабом Олександра Хацкевича

Вітор Буено ФК "Динамо" Київ

Вітор Буено разом з іншими бразильцями – Че Че та Сідклеем – у 2018-му приїхав до Києва (щоправда, тільки в оренду) як нова надія і "свіжий подих" відомого українського селекціонера Євгена Краснікова. Але в результаті вийшов повний пшик – ні Буено, ні інших вищезазначених бразильців у "Динамо" вже немає.

Але якщо Че Че та Сідклей ще якось намагалися інтегруватися в команду, то Буено тільки спокійно сидів на лавці та подорожував із першим складом на виїзні ігри. 38 хвилин у 2-х матчах УПЛ – це все, чим запам'яталась українська кар'єра Вітора. Так тривало менше року, і у квітні 2019-го Буено відправили назад до Бразилії (в "Сан-Паулу").

"Я добре тренувався та забивав, але Хацкевич все одно мене не ставив" – так пояснював Буено свої невдачі в "Динамо". Але не дивно – неозброєним оком було видно, що Хацкевич просто не сприймає будь-який сенс перебування Буено в його команді.

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