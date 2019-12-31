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31 грудня • оновлено в 14:14
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Мілевського визнали найкращим гравцем "Динамо" у 2019 році

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Фанати брестського "Динамо" назвали нападаючого Артема Мілевського найкращим гравцем команди в 2019 році.

Інформація про результати голосування з'явилася в Twitter білоруського клубу. Ексфорвард київського "Динамо" у напруженій боротьбі випередив колишнього голкіпера одеського "Чорноморця" Олександра Гутора. Третє місце в списку зайняв камерунець Габі Кікі.

Артем Мілевський

Артем Мілевський

KP.ua

Нагадаємо, що за підсумками сезону Мілевський потрапив до символічної збірної чемпіонату. На його рахунку 26 матчів у першості Білорусі, в яких він забив 4 голи та віддав 8 результативних передач. Він допоміг команді завоювати перше в її історії чемпіонство.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський показав фрагменти зі своєї нічного життя на YouTube-каналі під назвою "Міля".

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Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Артем Мілевський
Місце
Білорусь Брест
Тег
Динамо-Брест
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