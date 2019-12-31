Мілевського визнали найкращим гравцем "Динамо" у 2019 році

Фанати брестського "Динамо" назвали нападаючого Артема Мілевського найкращим гравцем команди в 2019 році.

Інформація про результати голосування з'явилася в Twitter білоруського клубу. Ексфорвард київського "Динамо" у напруженій боротьбі випередив колишнього голкіпера одеського "Чорноморця" Олександра Гутора. Третє місце в списку зайняв камерунець Габі Кікі.

Артем Мілевський KP.ua

🔝 Артем Мілевський – кращий гравець "Динамо-Брест" в 2019 році! Артем до останнього боровся з Олександром Гутором і все ж переміг в опитуванні вболівальників. Третє місце зайняв Габі Кікі. # fcdb1960 pic.twitter.com/2Jni0aHRoR - FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 31 грудня 2019 р

Нагадаємо, що за підсумками сезону Мілевський потрапив до символічної збірної чемпіонату. На його рахунку 26 матчів у першості Білорусі, в яких він забив 4 голи та віддав 8 результативних передач. Він допоміг команді завоювати перше в її історії чемпіонство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський показав фрагменти зі своєї нічного життя на YouTube-каналі під назвою "Міля".

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