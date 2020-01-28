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28 січня • оновлено в 17:08
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Мілевський змусив тікати голкіпера "Динамо"

2.1т
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Під час недавнього спарингу "Динамо" Київ з білоруським "Динамо" Брест Артем Мілевський змусив втекти з лави запасних воротаря киян Дениса Бойко.

Напередодні товариського матчу під час зимових зборів Мілевський, який зараз виступає за білоруську команду, підійшов привітати гравців і працівників київського "Динамо". Але коли Міля наблизився до лави запасних, Бойко різко встав і почав йти подалі.

У підсумку Бойко "сховався" від Мілевського в розмові з адміністратором білоруського клубу, а коли Мілевський пішов в роздягальню, повернувся на лаву запасних.

Така поведінка голкіпера напевно пояснюється давнім конфліктом Мілевського та Бойко, який "має коріння" ще з часів їх спільного виступу за "Динамо" Київ. Навесні 2018-го Артем в своєму Instagram назвав Бойко "щуром", пізніше пояснюючи це шулерським вчинком Дениса під час гри в карти. Пізніше, восени того ж року, Бойко відповів на таку заяву Мілевського, але далі гравці публічно не перетиналися.

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Артем Мілевський з 2019-го грає за "Динамо" Брест, в минулому сезоні вигравши з командою чемпіонат Білорусі. Денис Бойко в 2018-му повернувся в "Динамо" Київ з турецького "Бешикташа", після чого з невеликими паузами є основним кіпером "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський разом зі старим другом Олександром Алієвим влаштував футбольне шоу в центрі Києва.

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Автор
Олекса Вітер
Особи
Денис Бойко Артем Мілевський
Теги
конфлікт ФК Динамо Київ Динамо Брест
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