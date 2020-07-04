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Мілевський заробив рятівне пенальті на останніх хвилинах

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,0 т.
Артем Мілевський

Артем Мілевський допоміг "Динамо" уникнути поразки. ФК Динамо Брест

Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський вийшов в стартовому складі в матчі 16-го туру чемпіонату Білорусі проти "Смолевичів", заробивши важливе пенальті.

На 81-й хвилині за рахунку 2:3 Жевнеров збив колишнього гравця збірної України в штрафному майданчику. Одинадцятиметровий удар чітко реалізував Гордійчук.

Відзначимо, що брестська команда перемагала з рахунком 2:0, пропустивши у другому таймі три голи поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Артем відзначився забитим голом в домашньому матчі 14-го туру чемпіонату Білорусі.

На 29-й хвилині гри проти "Городеї", програючи 0:1, екснападник збірної України відгукнувся на передачу з флангу і головою заштовхав м'яча у ворота.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одноклубника Мілевського – українця Олександра Нойока – госпіталізовано з коронавірусом.

Білорусьчемпіонат БілорусіДинамо БрестАртем Мілевський
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