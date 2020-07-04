Мілевський заробив рятівне пенальті на останніх хвилинах

Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський вийшов в стартовому складі в матчі 16-го туру чемпіонату Білорусі проти "Смолевичів", заробивши важливе пенальті.

На 81-й хвилині за рахунку 2:3 Жевнеров збив колишнього гравця збірної України в штрафному майданчику. Одинадцятиметровий удар чітко реалізував Гордійчук.

Відзначимо, що брестська команда перемагала з рахунком 2:0, пропустивши у другому таймі три голи поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Артем відзначився забитим голом в домашньому матчі 14-го туру чемпіонату Білорусі.

На 29-й хвилині гри проти "Городеї", програючи 0:1, екснападник збірної України відгукнувся на передачу з флангу і головою заштовхав м'яча у ворота.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одноклубника Мілевського – українця Олександра Нойока – госпіталізовано з коронавірусом.