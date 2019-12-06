Мілевський вперше показав нову дівчину

Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський відвідав нагородження своєї нинішньої команди "Динамо" (Брест), яка виграла чемпіонат Білорусі-2019, "засвітивши" нову дівчину.
Футболіст опублікував фото в Instagram, де він знаходиться на церемонії разом зі своєю подругою Валерією.
Як повідомляє people.onliner.by, урочистий вечір в брестському спорткомплексі "Вікторія" проходив у форматі футбольного "Оскара" – спортсмени прийшли в компанії дружин і подруг. Футболісти "Динамо" (Брест) отримали золоті медалі, а закінчилося все концертом знаменитої групи "Ляпіс-98".
Артем Мілевський та Валерія
people.onliner.by
Артем Мілевський
people.onliner.by
Як повідомляв OBOZREVATEL, пара знаходиться у стосунках з кінця 2018 року, але рідко з'являлася разом на публіці. Влітку 2019 року з'явилися чутки про майбутнє весілля Мілевського.
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