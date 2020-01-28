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28 січня • оновлено в 14:06
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Мілевський таємно записав особисту розмову з Михайличенком – в мережі з'явився аудіозапис

1.8т
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Нападаючий брестського "Динамо" Артем Мілевський виклав у мережу особистий діалог з тренером київської команди Олексієм Михайличенком після товариського матчу між клубами.

Мілевський опублікував розмову з колишнім наставником на YouTube-каналі під назвою "Миля".

Олексій Михайличенко та Артем Мілевський

Олексій Михайличенко та Артем Мілевський

Мілевський: – Санич, удачі вам у Кубку України!

Михайличенко: – Ти, як ображений, пройшов біля мене перед грою. Налаштовувався?

Мілевський: – Та ні, чого? Нормально все.

Михайличенко: – На відміну від тебе, я не пишу, як ти тоді написав: "Ні, щоб Санич запитав, як у мене справи. А він мене вчить." Я перший запитав, як у тебе справи, і не вчу я, а переживаю за тебе!

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Особи
Олексій Михайличенко Артем Мілевський
Теги
ФК Динамо Київ Динамо-Брест
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