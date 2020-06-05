Артем Мілевський пояснив, що не приїжджає в розташування збірної України в якості гостя, оскільки боїться нарватися на головного тренера Андрія Шевченка.

"Та у вас там такий режим. Андрій Миколайович мене побачив би і відразу подумав, що я вас зараз заберу в нічну зміну. Я ж знаю його. Ти що, відразу б перевірка у вас була серйозна. Я тому не під'їжджаю. У вас же всі там профіки. Ніхто нічого алкогольного навіть не нюхає, наскільки я знаю. Ось на Євро під'їду", – розповів Мілевський в розмові з Олександром Зінченком на YouTube-каналі" Миля ".

Артем Мілевський і Андрій Шевченко Football.ua

Відзначимо, що останній матч за збірну України Артем зіграв у 2012 році проти Молдови у відборі на чемпіонат світу-2014.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що сказали Мілевському в збірній України після пенальті зі Швейцарією на ЧС-2006.

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